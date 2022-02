Milano, dipendente di un ristorante ustionata con olio bollente: ricoverata in gravi condizioni Grave incidente sul lavoro in un ristorante di Milano dove una dipendente di 53 anni è rimasta ustionata a causa del contatto con dell’olio bollente.

Donna gravemente ustionata a causa dell'olio bollente

L'allarme è scattato verso le 17.30 nel ristorante in cui lavora in via Meda. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. Medicata dapprima sul posto, la donna è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove è stata ricoverata nel reparto grandi ustionati. Secondo quanto riferito dall'Ansa, le sue condizioni sono gravi ma lei non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Intanto, al ristorante teatro dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia di Milano che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e determinare eventuali responsabilità.

Operaio folgorato in un cantiere: ricoverato in arresto cardiaco

Due settimane fa, un operaio di trent'anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un cantiere vicino alla strada statale 415 a Paullo, nel Milanese. L'uomo, che si trovava su un ponteggio, è rimasto folgorato dopo aver toccato inavvertitamente il cavo dell'alta tensione. Soccorso dagli operatori sanitari in arresto cardio circolatorio, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per determinare le responsabilità eventuali dei presenti.