Milano, cade con il monopattino elettrico e sbatte la testa sull’asfalto: 40enne in gravi condizioni Tragedia sfiorata a Milano dove un uomo di 40 anni è stato soccorso gravi condizioni a seguito di una caduta con il monopattino elettrico.

Tragedia sfiorata a Milano dove un uomo di 40 anni è stato soccorso gravi condizioni a seguito di una caduta con il monopattino elettrico. L’uomo si trovava in via Galvani, a pochi passi dalla stazione centrale. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 22 di ieri, sabato 22 gennaio.

Cade con il monopattino elettrico, grave un 40enne

La chiamata di allarme che ha raggiunto il centralino del 118 regionale ha riferito della rovinosa caduta del 40enne. Sul posto, l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Gli operatori sanitari arrivati hanno trovato l'uomo riverso a terra e, intuendo subito che si trovasse in gravi condizioni, l'hanno medicato e stabilizzato sul posto prima di trasferirlo con il codice di massima gravità al pronto soccorso. In via Galvani sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti e avviato i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Secondo quanto raccolto finora, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo elettrico sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Pare non fosse dotato di casco. Nell'incidente non dovrebbero essere coinvolti altri veicoli motivo per cui gli investigatori credono che il 40enne abbia fatto tutto da solo. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, è stato preso in cura dai medici della struttura che hanno confermato la gravità delle ferite riportare. Le sue condizioni cliniche sono state dichiarate quali critiche ma non è chiaro se il 40enne sia o meno in pericolo di vita. Le indagini della polizia locale proseguiranno fino a quando gli agenti non avranno un quadro chiaro della vicenda. Nei pressi del luogo della caduta non sono state trovate buche o variazioni del manto stradale.