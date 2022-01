Paullo, operaio di 30 anni folgorato in un cantiere: ricoverato in arresto cardiaco, è gravissimo Un operaio di 30 anni è stato ricoverato in arresto cardiaco al pronto soccorso del San Raffaele dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava in un cantiere di Paullo.

Grave incidente sul lavoro quest'oggi a Paullo, in provincia di Milano, dove un operaio di trent'anni è rimasto folgorato mentre si trovava in un cantiere allestito vicino alla strada statale 415. Sul posto, allertati dai colleghi dell'uomo, si sono precipitati gli operatori sanitari insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Ricoverato in codice rosso, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio.

Operaio di 30 anni folgorato in un cantiere, è gravissimo

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'operaio si trovava su un ponteggio quando è rimasto folgorato. A scatenare la scarica elettrica è stato il contatto tra il braccio del sollevatore meccanico di un mezzo del cantiere con il cavo dell'alta tensione. Erano da poco passate le 16 quando l'Areu ha inviato due automediche e un'ambulanza. Il personale sanitario accorso ha trovato il 30enne in arresto cardiocircolatorio motivo per cui ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione che sono proseguite lungo tutto il tragitto percorso dall'ambulanza, in sirene spiegate e in codice rosso, fino al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Le indagini sono state affidate alla polizia locale

Il trentenne ha riportato ustioni da folgorazione al braccio e al torace. Rimasti sul luogo dell'incidente, le forze dell'ordine hanno raccolto quanti più elementi possibili per ricostruire l'accaduto. I vigili del fuoco, invece, si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area ed evitare altri infortuni simili. Al momento non sono note le condizioni cliniche dell'operaio.