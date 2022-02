Infortunio sul lavoro a Cantù, operaio di 30 anni schiacciato da una pressa: è gravissimo Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 febbraio, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Cantù (Como): un operaio di trent’anni è stato schiacciato da una pressa.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia: questa volta è successo a Cantù, comune in provincia di Como. L'operaio coinvolto nell'infortunio è un 30enne. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso per capire soprattutto se siano state rispettate tutte le norme in tema di sicurezza. Per il momento il 30enne è in gravi condizioni.

Trovato con diversi traumi e ustioni

Stando alla nota diramata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'intervento è stato registrato alle 17.39 di oggi pomeriggio, mercoledì 16 febbraio. In via Brianza al civico 40 si trova l'azienda Fondart. Il 30enne è stato trovato sotto una pressa: non è chiaro come sia avvenuto l'incidente perché non sarebbero state presenti altre persone al momento dell'incidente. I medici e i paramedici lo hanno trovato con diversi traumi da schiacciamento sia alla testa, al volto e al torace che con ustioni di secondo e terzo grado sul volto e al torace. Considerate le sue condizioni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

L'ultimo incidente avvenuto a Milano

Nemmeno una settimana fa sempre in Lombardia si è registrato un altro gravissimo incidente. Questa volta si è verificato a Milano, in viale Monza, e il bilancio è stato elevatissimo: un operaio di 55 anni è morto mentre il collega che era con lui, un 26enne, è ricoverato ancora in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, stavano lavorando sul tetto di un ascensore quando questo – per cause ancora da accertare – è precipitato per una ventina di metri.