Incidente sul lavoro a Milano, due operai precipitano in un vano ascensore: un morto e un ferito grave Un operaio di 55 anni è morto e un altro, 26enne, è rimasto gravemente ferito a Milano. I due sarebbero precipitati per diversi metri nel vano ascensore di un palazzo in ristrutturazione.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

È di un morto e di un ferito grave il bilancio, provvisorio, di un gravissimo incidente sul lavoro che si è verificato oggi, venerdì 11 febbraio, a Milano. Due operai sarebbero precipitati per cause da accertare nel vano ascensore di un palazzo in fase di ristrutturazione. Uno dei due operai, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è morto. L'altro invece è rimasto gravemente ferito. La vittima è un uomo di 55 anni, mentre il ferito è un 26enne.

