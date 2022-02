Incidente sul lavoro a Castiglione delle Stiviere: uomo schiacciato e ucciso da un mezzo agricolo Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia: un uomo di 56 anni è rimasto schiacciato da un mezzo agricolo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Incidente mortale sul lavoro a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Nella mattinata di oggi un uomo di 56 anni è deceduto, schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando. L'episodio, come riportato in una nota dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 11 in via Ospedale Valle Oscura, in una zona agricola alla periferia est della cittadina. Non è nota la dinamica dell'incidente, che è adesso al vaglio delle forze dell'ordine intervenute. Per il momento si sa che la vittima, F.G. le sue iniziali, era il conducente del mezzo: per cause da accertare l'uomo è stato schiacciato dallo stesso e ha riportato lesioni che ne hanno causato il decesso.

Ancora ignota la dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri della locale compagnia e agli ispettori del lavoro dell'Agenzia per la tutela della salute. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 56enne e ne hanno solo potuto constatare il decesso sul posto. Spetterà adesso alle forze dell'ordine ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Mozione urgente del Pd lombardo: "La strage va fermata"

L'ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia si è verificato proprio nel giorno in cui, nel Consiglio regionale della Lombardia, il Pd presenta una mozione urgente per chiedere alla Regione di fare di più sul tema sicurezza sul lavoro: "La ripresa del lavoro dopo i mesi più duri della pandemia ha coinciso con un aumento degli incidenti sul lavoro, purtroppo anche mortali", hanno dichiarato i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Raffaele Straniero, firmatari della mozione. "C’è un grande problema di sicurezza sul lavoro e sicuramente mancano controlli adeguati. Nelle nostre ATS, il personale addetto ai controlli sui luoghi di lavoro in dieci anni è passato da quasi mille addetti a meno di seicento, e i dipartimenti di prevenzione hanno visto un taglio di addetti del 40 per cento".