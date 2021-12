Si schianta con l’auto contro un muro: 24enne ricoverata in rianimazione in condizioni gravissime Una ragazza di 24 anni si è schiantata con la sua auto contro un muro: è successo in provincia di Brescia. La 24enne è ricoverata in gravissime condizioni.

Si è schiantata con la sua auto contro un muro: l'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 31 dicembre, in provincia di Brescia. A rimanere gravemente ferita è una ragazza di 24 anni che è stata trasferita all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Al momento si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi per ricostruirla.

La ragazza è stata estratta dalle lamiere

L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l'allarme intorno alle 5.30 del mattino. Ha quindi inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco perché l'auto è andata distrutta e la 24enne è stata estratta dalle lamiere. I medici e i paramedici del 118, dopo averle fornito le prime cure sul posto, l'hanno poi trasferita in ambulanza. Al momento – secondo una prima ricostruzione – sembrerebbe che sia finita con l'auto nella corsia opposta per poi schiantarsi contro un muro.

A Soncino 13enne investito mentre portava a passaggio il cane

Ieri sera, giovedì 30 dicembre, è stato investito un ragazzino di 13 anni a Soncino, comune in provincia di Cremona. Il minorenne, che stava portando a passeggio il suo cane, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio. È stato trasferito in codice rosso, proprio perché in gravi condizioni, al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: avrebbe riportato un trauma cranico e delle lesioni alle gambe.