Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce col cane: gravissimo un 13enne, morto l’animale Un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Purtroppo, il cane che stava accompagnando in una passeggiata, è morto. Illeso invece il nonno.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Soncino, in provincia di Cremona, dove un ragazzino di 13 anni è stato investito da un'automobile mentre portava a passeggio il cane. Il giovanissimo, che era in compagnia del nonno, è stato ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente è andato in scena intorno alle 17.30 quando il tredicenne, mentre pare stesse attraversando sulle strisce pedonali, è stato colpito in pieno dalla vettura. L'impatto lo ha fatto sbalzare violentemente contro l'asfalto. Nonostante l'auto procedesse a velocità moderata, la caduta rovinosa gli ha procurato diversi gravi traumi su tutto il corpo. Soccorso dal personale medico del 118, precipitatosi sul posto con un'ambulanza e un'automedica, dopo aver allertato anche due elisoccorso che però non sono stati fatti alzare in volo, il piccolo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto riportato, il 13enne ha subìto un trauma cranico e lesioni ad entrambe le gambe. La sua prognosi è riservata. Purtroppo nell'incidente è stato travolto anche il cane del ragazzino che è morto a seguito delle ferite riportate. Fortunatamente illeso, invece, il nonno del giovane. Sul luogo del sinistro, insieme ai medici del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Soncino che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica del violento incidente.