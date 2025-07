video suggerito

Il cane cade in un canale, il proprietario si tuffa per salvarlo: morto annegato un 57enne nel Milanese Il cane cade in un canale durante una passeggiata e il padrone, un uomo di 57 anni, si è tuffato per salvarlo. A causa della corrente che risultava essere particolarmente forte l'uomo è stato inghiottito dalle acque del canale e il suo corpo è stato ritrovato qualche ora più tardi dai vigili del fuoco.

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Un uomo di 57 anni ha perso la vita mentre cercava di salvare il proprio cane, caduto in un canale scolmatore a Cornaredo, un comune situato nella parte nord ovest di Milano. Il corpo dell'uomo è stato recuperato qualche ora dopo dai vigili del fuoco nel corso della serata di sabato 5 luglio.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 57enne si sarebbe tuffato nel canale per cercare di salvare il proprio cane, caduto nelle acque di un canale durante una passeggiata nei pressi di via Sabin. Nonostante la corrente del canale risultasse particolarmente forte a causa delle piogge che si sono verificate nei giorni scorsi, il padrone non ha esitato a tuffarsi per cercare di trarlo in salvo. Sfortunatamente, ogni tentativo di salvarlo è stato vano e l'uomo è stato inghiottito dalla corrente. Per il 57enne non c'è stato nulla da fare e il corpo senza vita è stato ritrovato poco prima delle ore 20:oo dai vigili del fuoco giunti sul posto dell’incidente.

Insieme a loro anche gli operatori sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica in codice rosso. I medici e i paramedici non hanno, però, potuto far nulla per salvarlo e sono stati costretti a constatarne il decesso. Nel mentre, in via Monzoro, all’altezza di un piccolo ponte sotto cui scorre il canale al confine con Settimo milanese, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Corsico. La salma del 57enne è stata affidata ai familiari.