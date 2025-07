Si tuffa nel canale Villoresi per un bagno con gli amici, ma non riemerge: morto 18enne

Un 18enne è morto per annegamento dopo essersi tuffato nel canale Villoresi a Garbagnate Milanese (Milano) insieme ad alcuni amici. Il ragazzo sarebbe stato trascinato via dalla corrente ed è stato dichiarato deceduto in pronto soccorso.

Un 18enne è deceduto nella serata di ieri, venerdì 18 luglio, per annegamento dopo essersi tuffato nel canale Villoresi a Garbagnate Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito, il giovane stava trascorrendo la giornata insieme a tre amici, tutti minorenni, quando il gruppo avrebbe deciso di fare un bagno. Sebbene non sapesse nuotare, il 18enne avrebbe deciso comunque di entrare in acqua, ma presto sarebbe stato trasportato via dalla corrente. All'arrivo dei soccorsi, chiamati dagli altri ragazzi, il ragazzo è stato recuperato dal canale, ma è stato dichiarato deceduto appena arrivato in pronto soccorso.

La vittima si chiamava Yasser Mohamed Faid. Nato a Milano da genitori egiziani, aveva compiuto 18 anni poco più di un mese fa. Faid era partito in giornata con il treno per raggiungere il canale Villoresi insieme ad alcuni amici, con i quali avrebbe trascorso le ore seguenti. Intorno alle 20 del 18 luglio, il gruppo avrebbe deciso di tuffarsi in acqua tra la pista ciclabile e la stazione ferroviaria del parco delle Groane.

Stando a quanto ricostruito, però, il 18enne non sapeva nuotare e sarebbe andato subito in difficoltà. Gli amici hanno visto che la corrente lo stava trascinando via e non avrebbero potuto fare nulla per salvarlo. Così, i tre hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Rho, i soccorritori di Areu e i vigili del fuoco. Proprio i pompieri, grazie all'elicottero, hanno individuato il corpo del ragazzo nel canale.

Una volta riportato sulla sponda del canale, i medici hanno provato a rianimare Faid e a trasportato all'ospedale di Garbagnate in condizioni critiche. Poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso, però, i medici lo hanno dichiarato deceduto. Ai carabinieri sono stati affidati gli accertamenti del caso, anche se non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale dell'episodio.