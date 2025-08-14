Fa il bagno nel fiume e muore annegato: la vittima è un ragazzo di 21 anni

milano
Un ventunenne è morto annegato nel fiume Oglio, nel territorio della provincia di Brescia. Stava facendo il bagno con alcuni amici, che hanno provato a salvarlo.
Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 agosto 2025, un ragazzo di ventuno anni è morto annegato nel fiume Oglio. Il giovane era in compagnia di due amici, un ragazzino di sedici anni e un giovane di 22 anni. Tutti e tre sono residenti ad Albano Sant'Alessandro, un comune che si trova in provincia di Bergamo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il ventunenne stava facendo un bagno nel fiume quando ha iniziato ad avere qualche difficoltà in acqua. Gli amici hanno provato a salvarlo mettendosi anche loro in una condizione di pericolo.

Fortunatamente c'erano due passanti, che hanno notato la scena e li hanno salvati. Poi sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono messi subito all'opera e hanno recuperato il corpo del ventunenne. Per lui, infatti, non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La vittima, di cui non è stato ancora diffuso il nome, era originario del Burkina Faso. La dinamica è ancora poco chiara. Non è infatti noto se, mentre stava facendo il bagno, abbia avuto un malore o se sia stato trascinato dalla corrente. Nessuna informazione, inoltre, circa le condizioni dei due ragazzi. Entrambi, come scritto precedentemente, sono stati messi in salvo. Sicuramente sono in stato di choc per quanto accaduto al loro amico. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni.

