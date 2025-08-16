Fa un bagno nell’Adda con gli amici dopo la grigliata, ma non riemerge: morto a 27 anni

Un 27enne è deceduto dopo essersi tuffato nel fiume Adda nel Lodigiano nel pomeriggio del 16 agosto. Il ragazzo stava facendo un bagno insieme agli amici.

Un 27enne è deceduto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, dopo essersi tuffato nel fiume Adda nel Lodigiano. Stando a quanto emerso finora, il giovane stava facendo una grigliata con gli amici quando avrebbero deciso di farsi un bagno. A dare l'allarme sono stati proprio gli altri ragazzi, quando si sono resi conto che il 27enne non riemergeva più. Recuperato dai soccorritori fluviali del Comando di Lodi, il giovane è stato dichiarato deceduto sul posto.

L'incidente si è verificato intorno alle 17:30 del 16 agosto nei pressi del centro canoistico al Belgiardino nel territorio comunale di Montanaso Lombardo (in provincia di Lodi). Come riportato da Il Cittadino, il 27enne stava trascorrendo il pomeriggio insieme ad alcuni amici con i quali aveva fatto una grigliata quando il gruppo avrebbe deciso di tuffarsi nel fiume Adda per rinfrescarsi. Quando gli altri ragazzi si sono accorti di non vedere più il 27enne, hanno dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Lodi con soccorritori fluviali, i sommozzatori del nucleo Lombardia e l'elicottero Drago con a bordo i sommozzatori provenienti dal nucleo di Bologna, poi raggiunti anche da altri mezzi come autopompa, campagnola e gommone. Il 27enne è stato individuato dall’elicottero del servizio sanitario e recuperato dai pompieri, che lo hanno affidato subito alle cure del 118. I sanitari hanno provato a rianimare il ragazzo, ma in poco tempo hanno dovuto constatarne il decesso. Due amici della vittima sarebbero stati accompagnati in caserma dai carabinieri in modo da poter ricostruire nel dettaglio l'accaduto.