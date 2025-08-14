Ragazzo recuperato nel fiume Adda: in atto le operazioni di soccorso alla diga Vacchelli

Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un ragazzo dal fiume Adda, all’altezza del comune di Merlino (Lodi). Le operazioni di soccorso sono ancora in atto e non si sa se il ragazzo sia vivo o in pericolo di vita.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio la squadra dei vigili del fuoco di Lodi è intervenuta per salvare un ragazzo nel fiume Adda all'altezza della diga Vacchelli, a Merlino, comune in provincia di Lodi. Alle operazioni hanno contribuito i pompieri specializzati nel nucleo Soccorso Fluviale e Alluvionale (SFA). Non sono ancora state diffuse le generalità del ragazzo, di cui non si sanno né il nome né l'età.

Le operazioni di salvataggio sono scattate nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, poco prima delle 18:30. Giunti sul posto con un'auto pompa, i vigili del fuoco hanno recuperato il ragazzo con l'elicottero Drago e con l'aiuto dei sommozzatori. Dopo averlo tirato fuori dall'acqua, i pompieri hanno cominciato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Poco più tardi sul posto dell'accaduto sono arrivati anche gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Attualmente le operazioni di soccorso sono ancora in atto e non si sa se il ragazzo sia vivo e fuori pericolo. Non è chiaro per quale motivo il ragazzo si trovasse nel fiume: non si sa se sia caduto accidentalmente o se si sia trovato in difficoltà dopo essersi buttato volontariamente.

(Articolo in aggiornamento)