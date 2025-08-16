Si tuffa in un canale nel Mantovano e non riemerge, gli amici danno l’allarme: disperso un 23enne

Ieri pomeriggio, venerdì 15 agosto, un 23enne si è tuffato nelle acque del canale di bonifica Parmigiana-Moglia nei pressi di Moglia, in provincia di Mantova, senza più riemergere. Gli amici hanno lanciato l’allarme di scomparsa: ricerche in corso.

Un ragazzo di 23 anni risulta essere disperso dopo un tuffo nelle acque del canale di bonifica Parmigiana-Moglia nei pressi di Moglia, vicino all'impianto idrovoro di Mondine, in provincia di Mantova. Non si hanno più sue notizie da ieri pomeriggio, venerdì 15 agosto.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il ragazzo si sarebbe recato al canale insieme ad alcuni amici per una battuta di pesca di ferragosto quando, all'incirca verso le ore 17:00, si sarebbe tuffato nelle acque del canale per rinfrescarsi dalle alte temperature estive di questi giorni senza più riemergere. Preoccupati, gli amici che erano con lui hanno subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova con una squadra di sommozzatori proveniente da Bologna e i carabinieri che hanno dato il via alle operazioni salvataggio. Le ricerche si sono concentrate nell’area dell’impianto, un tratto del canale dove le correnti sono particolarmente insidiose, e sono proseguite sino al calar del sole, purtroppo senza risultati. Le operazioni riprenderanno questa mattina, sabato 16 agosto, e proseguiranno per tutta la giornata.

Già ieri un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nell’Adda nel tratto del fiume compreso tra Merlino e Comazzo, nel Lodigiano: il giovane era stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero al San Raffaele di Milano, dove, però, è deceduto.