Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Cornaredo: operaio soccorso in gravi condizioni Un operaio edile di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un cantiere a Cornaredo, in provincia di Milano. Non è chiara la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Ennesimo grave incidente sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, un uomo di 35 anni è stato soccorso in gravi condizioni all'interno di un cantiere edile a Cornaredo, in provincia di Milano. Il ferito è un operaio – la cui identità non è stata resa nota – che stava lavorando nel cantiere: è stato trovato riverso a terra con gravi traumi che potrebbero essere riconducibili a una caduta, anche se al momento non si conosce l'esatta dinamica dell'episodio.

L'operaio è stato trasportato in elicottero in ospedale

L'uomo è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e dell'elisoccorso, inviati in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza. In una nota l'Areu ha spiegato che il ferito ha riportato un trama cranico, oltre a traumi al volto, al torace e al bacino. L'uomo è stato stabilizzato e caricato sull'eliambulanza che è poi decollata verso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove il ferito è stato ricoverato in codice rosso.

Nel cantiere sono intervenuti i carabinieri

Non si conosce, come scritto, l'esatta dinamica dell'incidente: non si sa se l'operaio sia precipitato da un'impalcatura o sia stato colpito da qualche materiale edile, magari a causa del vento. Nella mattinata di oggi, infatti, soffia un vento fortissimo a Milano e nell'hinterland, e le raffiche hanno causato diversi danni e anche feriti nel Milanese. Sul posto, nel cantiere allestito in via Guglielmo Reiss Romoli, al civico 31, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico che saranno chiamati a ricostruire la dinamica dell'ennesimo grave incidente e ad accertare eventuali responsabilità.