Tragico incidente a Locate: bimbo di 7 anni soccorso in arresto cardiaco Un bambino di 7 anni è stato soccorso in condizioni disperate perché rimasto coinvolto in un tragico incidente a Locate di Triulzi, alle porte di Milano. Il bimbo è stato trasportato in ospedale in arresto cardiaco.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Locate, alle porte di Milano. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto: in gravissime condizioni è un bambino di 7 anni, trasportato in ospedale con manovre di rianimazione in corso. Una volta sul posto i medici lo hanno trovato con traumi multipli e già in arresto cardio circolatorio. Subito quindi il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Rozzano, alle porte di Milano. Ferita anche una donna di 40 anni: non sarebbe in gravi condizioni, ma per precauzioni è stata trasferita in codice verde in ospedale per un trauma toracico. Al momento la dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: resta infatti ancora da capire cosa abbia provocato questo grave incidente ed eventuali responsabilità.

In fin di vita un motociclista di 64 anni

Altro violento scontro nella mattinata di oggi 26 gennaio: un motociclista di 64 anni è in fin di vita dopo essersi scontrato con un'auto. È stato trovato in arresto cardiocircolatorio e trasportato con le manovre di rianimazione in corso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per il momento le uniche informazioni arrivano dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Stando alla nota, l'intervento è stato registrato alle 7.18 in via Francesca nella Frazione Macina a Cologne, in provincia di Brescia. All'incrocio con la Sp17 sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due automediche e due ambulanze. Il motociclista ha riportato diversi traumi alla testa, al volto e al torace.