Causa un incidente con feriti e scappa: finisce in manette 17 anni dopo Un uomo di 40 anni è stato arrestato questa settimana con l'accusa di omissione di soccorso per un incidente che aveva provocato 17 anni fa: la condanna a un anno e tre mesi di carcere era arrivata nel 2015.

A cura di Giorgia Venturini

Era stato coinvolto in un incidente 17 anni fa da cui si era allontanato senza prestare soccorso. Per lui, anni dopo, sono scattate le manette per un 40enne: nella giornata di ieri venerdì 29 marzo è stato fermato per un controllo a Villa Cortese, nella periferia di Milano dove i carabinieri una volta presi i documenti hanno scoperto quello accaduto 17 anni prima. Così hanno preso il ricercato.

Era il 22 novembre del 2007 quando causò un incidente a Legnano con alcuni feriti senza prestare soccorso. Era riuscito a sparire evitando così una condanna in carcere: il Tribunale lo aveva condannato il 19 ottobre del 2015, nove anni fa, con una pena di un anno e tre mesi con l'accusa dell'omissione di soccorso nell'incidente stradale. Da allora era ricercato per l'esecuzione della carcerazione. Ora per la bassa condanna il giudice potrà emettere un'altra misura cautelare.