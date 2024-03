Scappa per evitare il controllo delle forze dell’ordine, fermato: la patente gli era stata revocata 12 anni fa Un uomo è scappato su un’automobile dopo l’alt delle forze dell’ordine: gli agenti lo hanno bloccato e scoperto che dodici anni fa gli era stata revocata la patente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo non si è fermato all'alt delle forze dell'ordine ed è scappato con la sua automobile. Quando è stato fermato, è stato scoperto che gli era stata ritirata la patente dodici anni fa. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa a Palosco, comune che si trova in provincia di Bergamo. La notizia è stata però resa nota solo lunedì 4 marzo. Stando a quanto diffuso, il 48enne stava transitando con un'automobile su una strada che lo avrebbe poi condotto a Mornico.

L'uomo si era prima chiuso sull'automobile per evitare i controlli

Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato per alcuni controlli. Inizialmente si è fermato, ma si è rifiutato di sottoporsi alle operazioni: si è infatti chiuso in macchina. Dopo qualche minuto, è scappato. Gli investigatori lo hanno inseguito. La fuga è durata sei chilometri e si è conclusa a Cavernago: una pattuglia lo ha infatti bloccato in una strada a fondo chiuso.

La patente gli era stata revocata dodici anni fa

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire il motivo di quanto accaduto. Il 48enne, che risulta essere residente a Seriate, stava circolando nonostante la patente gli sia stata revocata nel 2012. Inoltre il veicolo era stato sottoposto a confisca a causa di alcune precedenti violazioni. Il conducente, che ha alle spalle alcuni precedenti, risulta essere in affidamento ai servizi sociali. Concluse tutte le operazioni, gli inquirenti hanno deciso di denunciarlo a piede libero con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. È stata sequestrata anche l'automobile. Per lui sono stati previsti anche tremila euro di sanzioni.