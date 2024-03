Minaccia con una pistola la ex e il suo nuovo fidanzato in un bar: la donna lo aveva già denunciato un anno fa Un uomo di 36 anni è stato arrestato per la seconda volta per stalking nei confronti della ex compagna: nonostante il divieto di avvicinamento ha minacciato con una pistola la donna e il suo nuovo compagno in un bar nel Comasco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per lui le porta del carcere si erano già aperte un anno fa quando era stato arrestato per stalking nei confronti della ex compagna. Ora, a mesi di distanza, i carabinieri di Porlezza, in provincia di Como, hanno fatto scattare ancora le manette. Una volta uscito infatti dalla cella l'uomo, un 36enne, aveva ripreso gli atti persecutori nei confronti della ex: questa volta ha impugnato un revolver e lo ha puntato verso la donna e il suo nuovo compagno mentre si trovavano in un bar. Dagli accertamenti successivi è poi emerso che l'arma non era vera.

L'uomo, nonostante fosse uscito dal carcere, aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della donna. Il provvedimento del giudice lo ha violato quando nella mattinata di ieri domenica 17 marzo è entrato in un bar pieno di gente e ha puntato la pistola minacciato la donna e il suo fidanzato. Subito sono stati allertati i carabinieri che in poco tempo hanno fermato il 36enne: l'uomo è stato trovato in possesso – come riporta La Provincia di Como – anche di una una decina di grammi di sostanze stupefacente, verosimilmente marijuana.

Per lui si sono aperte di nuovo le porte del carcere. Era già in attesa dell'avvio del processo dopo che un anno fa era stato rinviato a giudizio con l'accusa di atti persecutori. Vittima dell'uomo è sempre stata la ex compagna che aveva già sporto denuncia: dopo tre mesi però l'uomo era uscito dal carcere con il divieto assoluto di non avvicinamento. Divieto che ha infranto però nella mattina di ieri.