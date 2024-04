video suggerito

Dà fuoco all’automobile del nuovo compagno della ex: lo perseguitava da settimane Un 40enne di Mantova è stato arrestato dai Carabinieri per atti persecutori nei confronti del nuovo compagno dell’ex fidanzata. Da due settimane lo tormentava con minacce, insulti e continui tentativi di aggressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima settimane intere di minacce, insulti, tentativi di aggressione fisica. Poi l'ultimo gesto, quello che gli è costato il carcere: dare fuoco alla macchina del nuovo compagno della ex fidanzata, parcheggiata davanti alla casa della donna.

Si tratta di un uomo di 40 anni che nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile è andato davanti a casa del nuovo compagno della sua ex fidanzata, alla periferia di Mantova, ha ricoperto di benzina la sua Volkswagen parcheggiata in strada per poi appiccare il fuoco. A dare l'allarme i passanti, che hanno notato la vettura in fiamme e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco.

A ricostruire l'accaduto e individuare così il responsabile sono stati i Carabinieri della compagnia di Mantova, che grazie alle telecamere di sorveglianza presenti sul posto e ai racconti del proprietario del mezzo in fiamme sono riusciti a raggiungere l'autore del rogo: i militari l’hanno così arrestato e portato in carcere per atti persecutori ai danni del nuovo compagno della ex fidanzata.

Da almeno due settimane infatti il 40enne tormentava quello che riteneva il suo rivale in amore, un mantovano di circa 45 anni, e cercava di intimidirlo in tutti i modi. Una vera e propria persecuzione, culminata nell'arresto. L'uomo si trova ora in carcere a Mantova, a disposizione dell'autorità giudiziaria.