Tappezza il quartiere di volantini con foto intime dell’ex fidanzata: l’aveva ripresa di nascosto

Decine e decine di volantini, diffusi tra le vie di un intero quartiere a Cinisello Balsamo (Milano): sopra, fotografie intime, nome, luogo di lavoro, profilo Instagram e numero di telefono di una residente, 40enne impiegata in città. Secondo quanto riporta Corriere della Sera, è successo lo scorso 17 febbraio.

Un 44enne della provincia di Como è stato così denunciato per stalking e raggiunto da un provvedimento restrittivo della magistratura di Monza, che gli impone adesso l’obbligo di firma quotidiano nel suo comune di residenza e il divieto di avvicinamento alla sua ex: l'uomo avrebbe filmato di nascosto l'ex compagna durante un rapporto intimo, per poi diffondere dei volantini con le immagini nelle strade sotto casa della donna una volta terminata la relazione, per vendicarsi della sua decisione e di presunti tradimenti. Sui fogli, oltre a dati sensibili e fotografie private (ottenute senza consenso), anche insulti e riferimenti volgari.

Solo il culmine di comportamenti vessatori e persecuzioni che andavano avanti dallo scorso dicembre. La donna aveva già presentato denuncia ai Carabinieri: nei primi giorni dell'anno, infatti, aveva cominciato a ricevere una serie di telefonate mute e anonime al proprio numero, anche in piena notte. Poi si è ritrovata la macchina danneggiata e un biglietto di insulti di natura sessista appoggiato sul parabrezza della vettura.