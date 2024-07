video suggerito

Perseguita l'ex fidanzato: braccialetto elettronico per una donna di 35 anni In provincia di Bergamo, una donna di 35 anni è stata accusata di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato: per lei è stato previsto il braccialetto elettronico.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio a Calusco D'Adda, comune che si trova in provincia di Bergamo, i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di sottoposizione al braccialetto elettronico per una donna. La trentacinquenne deve rispondere dell'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato. L'uomo ha infatti denunciato di essere vittima di stalking da parte della ex.

I due avevano interrotto la loro relazione. Una decisione che non è stata accettata dalla ragazza che ha iniziato ad avere atteggiamenti ossessivi con continue telefonate e messaggi. La vittima si era rivolta alle forze dell'ordine raccontando l'incubo che era costretto a vivere. Nonostante nei confronti della donna, era stato disposto un divieto di avvicinamento e presentazione alla polizia giudiziaria per fatti analoghi, la situazione non è cambiata.

Dopo le dovute indagini e accertamenti, un giudice del tribunale di Bergamo ha deciso di applicarle il braccialetto elettronico. Il dispositivo consente di monitorare anche a distanza gli spostamenti e l'eventuale vicinanza alla persona offesa. In questo modo la si potrà tutelare ulteriormente.