Accoltellamento nella notte fuori dalla stazione Centrale di Milano. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, a restare ferito verso mezzanotte è un uomo di 30 anni che non è ancora stato identificato. Poche le informazioni ancora a disposizione: l'uomo sarebbe stato soccorso dai paramedici del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico per avere tutte le cure. Non è ancora chiaro se l'uomo sia già fuori pericolo. Certo è che ha riportato una ferita profonda al torace provocata sicuramente da un coltello o da un altro oggetto contundente. Per queso le sue condizioni sarebbero particolarmente delicate.

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire minuto per minuto a quanto accaduto: le telecamere di sorveglianza presenti fuori dalla stazione potrebbero essere utili anche per risalire all'identità dell'aggressore e capire se l'accoltellamento sia avvenuto al termine di una lite. Nelle prossime ore le indagini potrebbero svelare molto. Intanto si spera che l'uomo si riprenda presto.

Morto accoltellato un uomo nella sua auto

L'accoltellamento delle scorsa notte arriva qualche ora dopo quello del pomeriggio di sabato 12 giugno a Milano quando un uomo di 55 anni è stato trovato agonizzante all'intero della sua automobile in via Amantea, all'incrocio con via Quindi Romano. Il 55enne è stato subito soccorso dai medici e paramedici del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. I carabinieri hanno fermato la moglie dell'uomo che presentava ferita ad una mano e gli abiti sporchi di sangue: la donna è stata portata in caserma per accertamenti e, poco dopo, è stata fermata dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto tra i due coniugi.