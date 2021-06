Milano, uomo accoltellato e lasciato moribondo in auto: fermata la moglie

La tragedia nel pomeriggio odierno in via Amantea, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno rivenuto l’uomo, un 55enne milanese, colpito con diverse coltellate, agonizzate: trasportato in ospedale, il 55enne è deceduto poco dopo il ricovero. La moglie della vittima, rintracciato non lontano dal luogo dell’episodio, sporca di sangue, è stata fermata dai militari.