Lorena Vezzosi è stata accoltellata dall'ex marito prima di finire entrambi con l'auto nel Po: è un femminicidio L'autopsia sul corpo di Lorena Vezzosi ha confermato che la donna è stata prima accoltellata dall'ex compagno Stefano Del Re: i loro corpi sono stati trovati nella loro auto nel fiume Po.

A cura di Giorgia Venturini

Loredana è stata accoltellata dall'ex marito Stefano Del Re prima di finire entrambi annegati nel fiume Po. Lo ha confermato l'autopsia sul corpo della donna. Ora le indagini cercheranno di svelare nel dettaglio cosa sia successo nelle 5 ore prima che la loro auto finisse in acqua e i corpi venissero recuperati dai vigili del fuoco.

Tra le ipotesi quella che l'uomo avesse accoltellato Lorena Vezzosi presumibilmente già a Sant'Arcangelo di Romagna, dove i coniugi separati abitavano, oppure durante il tragitto dal Riminese verso il Casalasco, territorio di cui erano originari. Saranno gli accertamenti dei prossimi giorni a svelare tutti i dettagli: i carabinieri di Cremona sono al lavoro per capire anche se la donna avesse prima segnalato il marito per maltrattamenti.

Il sospetto che potesse trattarsi di un femminicidio è emerso già poche ore dopo il ritrovamento dei corpi: già nei video dell'incidente si vede Stefano Del Re dimenarsi quando l'auto si inabissa nelle acque del Po, mentre lei sembrerebbe impassibile. Una circostanza che fin da subito ha suscitato dubbi tra gli inquirenti: hanno pensato che l'auto non fosse improvvisamente uscita fuori strada e caduta nel fiume. Chiunque infatti in quella situazione, per istinto di sopravvivenza, avrebbe tentato di salvarsi. La donna, invece, sembrava restasse immobile. I medici hanno spiegato che lo era perché era stata accoltellata dall'ex compagno. Nessun narcotici per stordirla dunque come si era ipotizzato in primo momento. Resta ora da capire se la donne fosse morta subito dopo le coltellate o, come l'uomo, annegata nelle acque del Po.

La coppia lascia una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 14: entrambi ora sono stati affidati ai nonni.