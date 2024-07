video suggerito

Precipitano nel fiume Po con l'auto, morti un uomo e una donna: indagini in corso Questa notte un'automobile è precipitata nel fiume Po, nel territorio di Casalmaggiore (Cremona). I vigili del fuoco l'hanno ripescata e hanno trovato i cadaveri di un uomo e una donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte tra giovedì 4 luglio e venerdì 5 luglio, un'automobile è precipitata nel fiume Po e precisamente dall'argine di Casalmaggiore, comune che si trova in provincia di Cremona. A bordo c'erano un uomo e una donna che sono stati trovati morti. L'incidente si è verificato alle 3.30. I vigili del fuoco sono riusciti a ripescare il mezzo alle 7.45.

Sulla base di quanto scoperto fino a questo momento, la Nissan di colore nero ha percorso via Alzaia. La strada costeggia la sponda del fiume e solitamente è a senso unico, ma in questo periodo di fiera è ha doppio senso. Il mezzo è poi finito sulla strada sterrata e, invece di affrontare la salita che consente di arrivare sulla parte di argine maestro, è precipitata inabissandosi poi nelle acque.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della Polisportiva Amici del Po, acquisite dagli inquirenti, è stato possibile notare che intorno alle 2.57 l'auto procede a forte velocità per poi cadere, scontrarsi con le guide dell'attracco e una delle barche ormeggiate e finire nel Po.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: i pompieri che erano a bordo di alcuni gommoni hanno individuato il veicolo inabissato. È stato poi utilizzato un mezzo meccanico e la gru per ripescarlo.

All'interno sono stati trovati i due cadaveri, di cui per il momento non è stata diffusa l'identità. I carabinieri di Casalmaggiore adesso dovranno capire se siano morti a seguito dell'urto oppure annegati e in particolare modo dovranno ricostruire l'esatta dinamica per accertare eventuali responsabilità.