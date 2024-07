video suggerito

Le telecamere hanno ripreso Lorena Vezzosi e Stefano Del Re morti in macchina nel Po: il video dell’incidente Al vaglio l’ipotesi dell’omicidio-suicidio: la donna, dai filmati delle telecamere di sorveglianza, sembra già esanime al momento dell’incidente. I due si stavano separando ma continuavano a frequentarsi per i figli minorenni. La sera del 4 luglio erano usciti a cena dopo un grosso litigio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Proseguono le indagini sull'incidente di Casalmaggiore (Cremona), dove nella nottata del 5 luglio la vettura con a bordo Lorena Vezzosi e Stefano Del Re, 53 e 55 anni, si è inabissata tra le acque del fiume Po. Tragica fatalità o qualcosa di più? Ne hanno il sospetto al momento gli investigatori, che ipotizzano la dinamica dell'omicidio-suicidio.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Sarà l'autopsia a dare una risposta a tutti gli interrogativi in sospeso. Per adesso, però, restano le immagini girate da una videocamera di sorveglianza presente sul posto. In questo breve video la donna, seduta a fianco del conducente, sembra non avere nessuna reazione mentre l'auto sprofonda verso il fondale e poi viene trascinata via dalla fortissima corrente: come fosse già senza vita, o forse pesantemente stordita da qualche sostanza.

Nel filmato la Nissan dell’uomo corre dritta lungo il rettilineo di una strada sterrata e, invece di impegnare una curva a sinistra che l’avrebbe riportata sulla strada principale del paese, prosegue a gran velocità, frena all'improvviso, va in testa coda per affondare infine con la parte posteriore nel Po. Dallo sportello del guidatore sembra emergere una mano, il tentativo disperato di aggrapparsi a un motoscafo posteggiato sul greto del fiume. Dall'altra parte, invece, nessuna reazione.

La lite prima dell'incidente

Ma non è l'unico aspetto che ha messo i carabinieri di Cremona, coordinati dalla Procura, sulla pista del femmicidio-suicidio. I due, originari della zona di Casalmaggiore e da tempo residenti a Santarcangelo di Romagna (Rimini), si erano separati a dicembre. Lei aveva continuato a vivere nella casa di famiglia con i due figli di 15 e 16 anni, lui — operatore socio sanitario in una Rsa — si era trasferito in un residence. Tra i due, a quanto pare, i rapporti erano distesi. Ma si dice che fossero tornati ad essere piuttosto conflittuali negli ultimi giorni. Sopratutto nella serata tra il 4 e il 5 luglio, in cui la coppia sarebbe uscita a cena proprio per chiarire dopo un grosso litigio.