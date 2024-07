video suggerito

Femminicidio di Lorena Vezzosi: il marito ha guidato ore con il corpo in auto per dire addio ai genitori I due si stavano separando ma continuavano a frequentarsi per i figli minorenni. Stefano Del Re avrebbe guidato da Santarcangelo di Romagna, dove sarebbe avvenuto l'omicidio, a Casalmaggiore (Cremona) per salutare i genitori e gettarsi con l'ex moglie ormai senza vita tra le acque del Po.

Si fanno sempre più chiari i contorni della vicenda che ha visto come vittima Lorena Vezzosi, 53 anni, uccisa dall'ex marito Stefano Del Re che in seguito si è tolto la vita gettandosi con l'auto tra acque del Po insieme a lei.

Secondo quanto emerso dalle indagini lo scorso 4 luglio l'uomo avrebbe accoltellato la donna nella casa che un tempo i due condividevano con i due figli a Santarcangelo di Romagna (Rimini), per poi pulire il sangue e avvolgere il cadavere spogliato dei vestiti dentro un lenzuolo. È in quel momento che l'avrebbe caricata in macchina e avrebbe guidato per ore fino a raggiungere in serata il paese d'origine dei due, Casalmaggiore in provincia di Cremona, per dare l'ultimo saluto agli anziani genitori prima di gettarsi nel Po a tutta velocità.

Una folle corsa con l'automobile lanciata ad altissima velocità, ripresa dalle telecamere di sorveglianza che vigilano sulle rive del fiume. L'occhio elettronico ha immortalato l'auto di Stefano Del Re che si tuffa dentro il Po e si inabissa pian piano, trascinata dalle correnti: accanto al guidatore Lorena giace immobile, già morta ormai da tempo.

La storia alle spalle di questo tragico gesto, purtroppo, suona troppo spesso familiare. Lorenza Vezzosi e Stefano Del Re erano separati da tempo ma, a detta di amici e conoscenti, mantenevano buoni rapporti per la gestione dei due figli di 14 e 17 anni. Negli ultimi tempi, però, la 53enne stava tentando di rifarsi una vita, e aveva iniziato a frequentare un'altra persona. Fatto evidentemente inaccettabile per l'ex marito, che l'ha finita con un colpo secco diretto proprio al cuore, in pieno petto.