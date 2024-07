Femminicidio Lorena Vezzosi, l’ex compagno l’ha accoltellata con un bisturi: colpo fatale al cuore

video suggerito

Nella notte tra giovedì 4 luglio e venerdì 5 luglio, Lorena Vezzosi è stata uccisa dall'ex marito Stefano Del Re. La donna, 51 anni, era madre di due figli di 14 e 17 anni. Stando ai primi risultati dell'autopsia, che in un primo momento era stata rinviata, sarebbe stata accoltellata probabilmente con un bisturi al cuore e al collo. La prima ferita è stata quella fatale. Il suo assassino aveva accesso a quel tipo di strumento, che quindi avrebbe utilizzato come arma, perché lavorava come infermiere.

Il corpo di Lorena Vezzosi avvolto in un lenzuolo

Il colpo al cuore sarebbe stato molto violento tanto da incrinarle tre costole. Il corpo sarebbe stato poi avvolto in un lenzuolo e caricato nel baule dell'automobile mentre il sangue sarebbe stato pulito in modo superficiale nell'appartamento: diverse tracce sono state infatti trovate nel primo pomeriggio di venerdì durante un sopralluogo nell'immobile.

Del Re sarebbe poi arrivato fino a Casalmaggiore e alle 22 avrebbe incontrato la sua famiglia. È possibile che, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il corpo sia stato spostato: dal baule al sedile passeggero. Lo schienale era leggermente reclinato e la cintura di sicurezza era allacciata. Poco prima delle 3 di notte, è precipitato con il veicolo nel fiume Po. Quel momento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che sono installate nell'attracco da diporto di Casalmaggiore. I cadaveri sono poi stati recuperati dai soccorritori, chiamati da alcuni passanti.

La donna è stata trovata senza vestiti

La donna è stata trovata senza vestiti, aveva solo gli indumenti intimi. Dalle indagini è poi emerso l'uomo non accettava la separazione. Gli ex coniugi, entrambi originari di Casalmaggiore, erano residenti nel 2018 a Santarcangelo di Romagna (Rimini). E per questo motivo, la procura di Rimini sta collaborando con quella di Cremona.