Mense scolastiche più care dell’8 per cento a Milano: è polemica “Si tratta di adeguamenti Istat evitati per anni”, precisa il sindaco Beppe Sala. Ma il rincaro, che si aggiunge a quello dei biglietti Atm in arrivo da lunedì 9 gennaio e a quello delle iscrizioni ai nidi, sta provocando proteste tra genitori e sindacati. Ecco di quanto aumenteranno i costi della mensa per gli studenti delle elementari.

Dopo il biglietto Atm, che aumenterà del 20 per cento da lunedì 9 gennaio, a Milano arriva anche il rincaro mense scolastiche. Sale dunque dell'8 per cento circa (adeguato a ogni fascia Isee) il costo del servizio nelle strutture comunali, così come le tariffe di iscrizione a nidi e sezioni primavera. "Si tratta di adeguamenti Istat rimandati per anni", si affretta a precisare il sindaco Beppe Sala. Ma le sue parole non servono a placare la bufera: sono infuriati tanti genitori, così come sindacati e Codacons. "Se Sala ha un buco da 50 milioni di Euro li chieda a Roma, non ai milanesi già in ginocchio", ha tagliato corto ad esempio il segretario della Uil Lombardia Salvatore Monteduro.

La critica del sindacato: "Questo il periodo peggiore per incrementare le tariffe"

"Per otto anni non sono stati fatti adeguamenti Istat a chi poteva permettersi di pagare un incremento delle tariffe. Si provvede solo adesso, nel periodo peggiore, a dar corso agli aumenti", sempre il segretario del sindacato. "In un momento in cui si dovrebbero calmierare i prezzi per venire incontro alle esigenze delle famiglie a causa dei costi dell’energia, dell’inflazione e della speculazione, si pensa bene di andare ad aggravare ancora di più la situazione. Con le bollette più care, il costo del carrello della spesa sempre più elevato e i prezzi delle case che a Milano hanno raggiunto cifre insostenibili è necessario intervenire in maniera drastica per ridare potere di acquisto alle persone e alle famiglie, non vessarle ancora di più“.

Quanto aumenteranno le mense scolastiche per gli alunni delle elementari e le iscrizioni ai nidi

Concretamente, per la mensa di uno studente delle elementari a Milano una famiglia con Isee superiore a 27 mila euro (la più alta) spenderà 734,40 euro all'anno, ovvero 54,40 in più degli attuali 680 euro. Al contrario, una famiglia con Isee tra 2mila e 4mila (la più bassa: al di sotto di questa soglia il servizio scolastico è gratuito) spenderà 254,90 euro in totale, per un aumento di 18,90 euro. In crescita anche le rette per sezioni primavera e asili nidi: per questi ultimi la quota mensile massima per i residenti a Milano passa da 465 a 502,20 euro (ossia + 37,20 euro).