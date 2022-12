Fila chilometrica alla mensa dei poveri a Milano: a Natale 10mila persone in coda Folla impressionante davanti alle sedi di Pane Quotidiano, tra viale Toscana e viale Monza, composta da giovani e famiglie. “La domanda è esplosa, facciamo fatica”

Diecimila persone in due giorni. Una coda impressionante formata da anziani, mamme, bambini, giovani e persone di ogni genere. Era la fila che, tra la vigilia di Natale e la mattina del 25 dicembre, si è pian piano formata davanti alla mensa solidale di Pane Quotidiano a Milano, in viale Toscana e in viale Monza. "La domanda è esplosa, iniziamo a fare fatica a reperire gli alimenti".

La coda impressionante nei giorni di Natale

Sono giorni gelidi, ma le migliaia e migliaia di persone in fila non si fanno fermare dalle temperature. Stanno ore in coda per un pacco di pasta, un po' di sugo, di latte e un omaggio natalizio: un piccolo panettone per le feste. Secondo gli operatori sono pochissimi i clochard che partecipano: in fila si mettono soprattutto famiglie in difficoltà economica che si barcamenano tra affitto, figli, e soprattutto bollette. "Numeri impressionanti. E iniziamo a fare fatica a reperire gli alimenti: le aziende stanno più attente ad avere pochi eccessi di produzione, ci regalano meno rispetto alla domanda che è esplosa", dice l’amministratore delegato di Pane quotidiano Luigi Rossi a Il Corriere della Sera.

Le richieste di aiuto alla Caritas in aumento a Milano

Già, del resto, parlava chiaro l'ultima fotografia scattata dalla Caritas ambrosiana. Che denunciava ben 80mila nuove richieste di aiuto. E 20mila famiglie lombarde sovraindebitate, ovvero a rischio sfratto e in condizioni di indigenza. A finire in disgrazia, sempre di più, sarebbero giovani e persone che lavorano in condizioni precarie e sottopagate, e che prima d'ora non hanno mai fatto ricorso a sostegni solidali. "La povertà è cambiata", aveva detto Don Mazzi, fondatore di Exodus. E soprattutto aumentata.