Milano è la città più cara dove fare la spesa: 116 euro, al Sud costa il 54% in meno A Milano una spesa di generi alimentari costa in media 116 euro: a Napoli, la stessa spesa, costa 75 euro (il 54% in meno): i dati del Codacons.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Costa cara la spesa a Milano: gli stessi prodotti se acquistati nel capoluogo meneghino, infatti, costano quasi il 54% in più rispetto alle città del Meridione. La classifica è stata redatta dal Codacons, che ha elaborato i recenti dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico esaminando i prezzi al dettaglio sia di generi alimentari sia di servizi.

La stessa spesa a Milano e Napoli costa 116 contro 75 euro

La spesa alimentare milanese è quella più "salata": si spendono infatti 116 euro, con prodotti che sono letteralmente "riservati a pochi", se si pensa ad esempio che il salmone a Milano sfiora i 30 euro al chilo. Inoltre, i milanesi spendono il 17,7% in più della media nazionale per la spesa, seguiti a sorpresa da Aosta (109,91 euro) e Genova (107,91 euro). A specchio, le tre città dove il paniere costa molto meno sono Napoli (75,16 euro), Catanzaro (79,33 euro) e Palermo (86,97 euro). Un divario tra Milano e Napoli pari al 54% di differenza.

Rienzi: "Serve intervento del Governo"

"La forte crescita dei prezzi al dettaglio", aveva spiegato solo pochi giorni fa Carlo Rienzi, presidente del Codacons, appena pochi giorni fa, "avrà ripercussioni dirette sul fronte dei consumi, portando le famiglie a tagliare la spesa in tutti i settori, con immensi danni per la nostra economia. Per tale motivo riteniamo urgente un provvedimento del Governo teso a calmierare i listini al dettaglio e contrastare con ogni mezzo le speculazioni che, specie nell’ultimo mese di marzo, hanno caratterizzato i prezzi di molti prodotti di largo consumo, danneggiando ulteriormente i consumatori".