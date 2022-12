Aumenta il prezzo del biglietto Atm a Milano: dal 9 gennaio 2023 costerà 2,20 euro È ufficiale la decisione del Comune di aumentare il biglietto dei mezzi pubblici a 2,20 euro, alzando di 20 centesimi la precedente tariffa. Il rincaro scatterà subito dopo le feste natalizie. Restano fuori gli abbonamenti.

Era nell'aria, e alla fine è arrivato. È ufficiale la decisione del Comune di Milano di aumentare il biglietto ordinario dei mezzi pubblici a 2,20 euro, alzando di 20 centesimi la precedente tariffa di 2 euro tondi. Il rincaro del trasporto pubblico locale, dovuto agli adeguamenti Istat, scatterà subito dopo le feste natalizie: dal 9 gennaio i milanesi e chi si muove per la città pagheranno cifre aumentate per ticket e carnet. Non saranno toccati invece gli abbonamenti.

Aumenta il biglietto ordinario, restano fuori gli abbonamenti

"A qualità di servizio deve corrispondere il contributo", aveva chiarito il primo cittadino Beppe Sala, che aveva già sottolineato come la questione del trasporto pubblico a Milano fosse "un problema grave" a causa dei rincari dell'energia e dei pochi passeggeri. E, adesso, anche dell'apertura della nuovissima metro blu M4, che per il momento serve solamente sei stazioni (da Linate Aeroporto a Dateo).

"Faremo comunque una valutazione complessiva su come costruire sistemi tariffari che aiutano i cittadini metropolitani a muoversi secondo i criteri di sostenibilità e che carichino di più sul biglietto ordinario, che a quel punto utilizzeranno solo i fruitori molto saltuari del trasporto pubblico locale". A fargli eco l'assessora alla Mobilità Arianna Censi, che a Fanpage.it aveva dichiarato: "Bisogna spingere sugli abbonamenti, aumentando il biglietto ordinario. Quello lo utilizzano i viaggiatori saltuari, ed è giusto che paghino la qualità del servizio. E il rapporto qualità- prezzo di Milano, poi, è alto".

Biglietto Atm a 2,20 euro a Milano: quali sono le nuove tariffe

Il biglietto ordinario, secondo questo nuovo provvedimento, aumenterà a 2,20 euro. In rialzo anche ticket e carnet: il giornaliero costerà 7,60 euro (al posto di 7), quello valido tre giorni 13 euro (invece di 12) e il carnet dieci viaggi che costerà 19 euro e 50 centesimi (1 euro e mezzo in più di adesso). Non si toccano invece gli abbonamenti mensili, che restano fissi a 39 euro per quello mensile e a 330 euro per quello annuale ordinario. I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno validi per 60 giorni dopo l'entrata in vigore dell'adeguamento tariffario, ovvero fino al 10 marzo 2023.