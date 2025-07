Aumenta il prezzo del biglietto per il Malpensa Express: quanto costerà raggiungere l’aeroporto da Milano

Trenord ha comunicato un aumento del prezzo del biglietto del Malpensa Express che entrerà in vigore l’1 agosto 2025. La nuova tariffa prevede un costo per i passeggeri pari a 0,31 euro per chilometro. Raggiungere l’aeroporto varesino da Milano costerà quindi 2 euro in più.

A partire da venerdì 1 agosto 2025 raggiungere l'aeroporto di Malpensa in treno costerà un po' di più. A luglio Regione Lombardia ha approvato il nuovo piano tariffario proposto da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, che alzerà il prezzo per chilometro da 0,27 euro a 0,31 euro. In questo modo, il biglietto da Milano all'aeroporto di Malpensa passerà da 13 euro a 15 euro a testa per i passeggeri adulti.

La stessa Trenord ha spiegato che quello che entrerà in vigore l'1 agosto sarà il "primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2019" e che la nuova tariffa per chilometro, appunto 0,31 euro, "è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 euro". L'azienda ha voluto sottolineare come questo aumento servirà a portare "un'ulteriore evoluzione della qualità del servizio" e che non riguarderà le altre tariffe, né per quanto riguarda i biglietti singoli né per gli abbonamenti. Il collegamento aeroportuale Malpensa Express mette a disposizione treni dalle 4 del mattino all'1 del giorno successivo, con corse ogni 15 minuti. Nel periodo estivo nei giorni festivi e prefestivi l’orario è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte.

A separare Milano e l'aeroporto di Malpensa ci sono 49 chilometri di binari. Per questo motivo, con il nuovo prezzo di 0,31 euro a chilometro la tariffa passa dai 13 euro ai 15 euro per i passeggeri adulti, mentre per i bambini d'età compresa tra i 4 e i 13 anni il nuovo prezzo è pari a 7,50 euro. Le tariffe sono identiche per chi deve partire, o tornare, da Varese (lontano 42 chilometri), mentre il prezzo più alto resta quello per Gaggiolo (in provincia di Varese, 53 chilometri dall'aeroporto): 16 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini.