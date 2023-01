Fino a quando sono utilizzabili i biglietti Atm da 2 euro Dal 9 gennaio 2023 i biglietti ordinari di Atm costeranno 2,20 euro. Tuttavia, chi ha quelli con la vecchia tariffa potrà continuare a usarli ancora fino al 10 marzo 2023.

A cura di Enrico Spaccini

Con la riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale arriva anche l'aumento del prezzo del biglietto ordinario dei mezzi pubblici milanesi. Un adeguamento delle tariffe deliberato dall"Azienda del trasporto pubblico locale e che coinvolge tutti gli operatori di trasporto che rientrano nel Sistema tariffario integrato (Stibm), compresa l'Azienda trasporti milanesi. Il costo del biglietto singolo sarà pari a 2,20 euro, mentre gli abbonamenti rimangono per la maggior parte invariati. Una scelta fatta nelle scorse settimane anche da altre grandi città europee.

Tuttavia, chi dopo il 9 gennaio 2023 ha ancora tra le tasche o nel portafogli i vecchi biglietti da 2 euro non dovrà buttarli immediatamente. Infatti, come si può leggere sul sito ufficiale di Atm, i biglietti acquistati con le vecchie tariffe potranno essere utilizzati fino al 10 marzo 2023. Dopo quella data, i tornelli accetteranno solo i biglietti da 2,20 euro.

I carnet e gli abbonamenti che subiscono i rincari

Oltre al biglietto ordinario, quello con validità dalla durata pari a 90 minuti dalla prima convalida e utilizzabile per più viaggi sia in metropolitana che sui mezzi di superficie, anche i carnet e alcuni abbonamenti subiranno dei rincari.

Il biglietto giornaliero, che non pone limite al numero di viaggi che si possono fare in 24 ore tra le zone Mi1 e Mi3, passa da 7 euro a 7,60 euro. Quello da tre giorni, invece, non costerà più 12 euro ma 13, mentre il carnet da 10 biglietti passa dai 18 euro ai 19,50. Per quanto riguarda tutte le altre zone oltre la Mi3, i costi aumenteranno allo stesso modo.

Gli unici abbonamenti che subiranno rincari per tutte le zone di Milano sono quelli settimanali, che da 17 euro per le zone Mi1-Mi3 passano a 18,50 euro. Infine, verranno ritoccati i mensili per le zone Mi1-Mi8 e Mi1-Mi9: i primi passano da 87 euro (65 per gli under 26 e over 65) a 88 euro (66 per gli under 26 e over 65), mentre i secondi da 87 euro (65 per gli under 26 e over 65) a 89 euro (67 per gli under 26 e over 65).