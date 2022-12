Manuel, Chiara e René: le giovani vittime degli incidenti sulle strade del fine settimana Sono tre le giovanissime vittime che hanno perso la vita questo fine settimana sulle strade della Lombardia: c’è chi andava a scuola e chi tornava da una serata con gli amici.

A cura di Giorgia Venturini

A sinistra Manuel Rota Graziosi, a destra René Sottocornola

Fine settimana da incubo sulle strade della Lombardia. In poche ore sono tre le giovanissime vittime coinvolte in tragici incidenti. Si tratta di Manuel Rota Graziosi, 22 anni: ha perso la vita mentre era in auto con altri tre ragazzi, rimasti poi feriti, a Nembro, in provincia di Bergamo.

René Sottocornola, il 18enne della Valtellina, è morto mentre era alla guida della sua macchina: è andato a schiantarsi contro il muro di una casa mentre stava andando a scuola. E ancora: Chiara Speranza ha perso la vita all'alba di sabato 3 dicembre dopo che l'auto su cui viaggiava si è ribaltata mentre percorreva via Melchiorre Gioia.

Il 22enne Manuel morto in un canale

Manuel Rota Graziosi è andato a sbattere contro il guard rail prima di ribaltarsi e di finire nel canale con la sua Volkswagen Golf. Questa la dinamica dell'incidente avvenuto a Nembro, in provincia di Bergamo. In macchina con lui c'erano altri tre ragazzi: una giovane di 21 anni e due ragazzi di 22.

Manuel stava riportando a casa i suoi amici dopo uno spensierato venerdì sera in compagnia. Tutto poi è accaduto in pochi minuti: l'auto – per cause ancora da capire – ha iniziato a sbandare verso destra e, nell'impatto con il guard rail, si è capovolta. Impossibile qualsiasi tipo di frenata.

Gli amici hanno cercato di far uscire dall'auto l'amico rimasto intrappolato al posto di guida. Il giovane era nel canale, con temperature dell'acqua molto basse. Per lui purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, non c'è stato più nulla da fare.

Chiara Speranza morta a Milano

L'incidente è avvenuto in pieno centro a Milano all'alba di sabato 3 dicembre. La dinamica è ancora da chiarire nei particolari, ma sembrerebbe che l'amico alla guida della macchina abbia perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantarsi contro un albero prima di ribaltarsi. Tutto dopo aver toccato un cordolo dello spartitraffico posizionato al centro della strada.

Subito sono scattati i soccorsi, ma per la 23enne Chiara Speranza nulla sono serviti i tentativi per salvarle la vita: è morta poco dopo l'arrivo al Policlinico di Milano. Troppo gravi i traumi riportati durante l'impatto. Feriti ma non in pericolo di vita gli altri due amici che erano con la ragazza in auto.

René morto mentre andava a scuola

Stessa sorte per René Sottocornola, il 18enne della Valtellina che ha perso la vita nella mattinata di sabato 3 dicembre in un incidente in macchina mentre stava andando a scuola con altri due suoi amici. Il gruppo di amici era a bordo di una Panda Fiat quando l'auto ha sbandato ed è finita contro il muro di una casa. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire.

Purtroppo l'impatto è stato violentissimo: per René qualsiasi soccorso è stato inutile. Il giovane è morto mentre veniva trasportato in elisoccorso all'ospedale di Lecco.