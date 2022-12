Nella notte si ribalta un’auto in centro a Milano: muore una donna, altre due persone ferite Una donna di 30 anni è morta la scorsa notte in un incidente mentre stava percorrendo a bordo di un’auto via Melchiorre Gioia a Milano. Altri due ragazzi a bordo della macchina sono rimasti feriti.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Incidente mortale nella notte per le vie del centro di Milano. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, una donna di 30 anni è morta la scorsa notte mentre stava percorrendo a bordo di un'auto via Melchiorre Gioia, non distante dalla stazione centrale di Milano.

Ancora da capire l'esatta dinamica dell'incidente, ma sembrerebbe che l'auto si sia ribaltata. Oltre alla 30enne a bordo c'erano anche altre due persone: due ragazzi di 23 e di 25 anni. Subito è scattato l'allarme al 112 e sul posto si sono precipitati sanitari e forze dell'ordine.

Feriti gli altri due giovani a bordo

Purtroppo fin da subito le condizioni della 30enne sono apparse disperate: è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Policlinico di Milano. Inutile ogni tentativo di salvarla da parte dei medici. Poco dopo è stato dichiarato il decesso. Feriti, ma non gravi, gli altri due giovani: si trovano agli ospedali San Carlo e San Raffaele. Non sono in pericolo di vita.

Ora si cerca di capire cosa abbia provocato l'incidente: al momento non sembrerebbe ci siano state altre auto coinvolte. Al lavoro le forze dell'ordine: nelle prossime ore verranno sentiti anche i due amici. Sarà fondamentale chiarire anche eventuali responsabilità.

Scontro tra auto e camion in autostrada

Nella serata di ieri venerdì 2 dicembre una persona è stata ricoverata in codice rosso per un gravissimo incidente in autostrada tra i caselli Marcallo Mesero e Arluno. Stando alle informazioni dei vigili del fuoco, un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente: una persona è rimasta gravemente ferita.

Subito sono scattati i soccorsi: sono state necessarie due squadre dei vigili del fuoco per estrarre la persona dall'auto, rimasta intrappolata nelle lamiere.