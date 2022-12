Violento scontro tra un camion e un’auto: una persona in codice rosso Un’auto si è scontrata violentemente contro un camion verso le 22.30 di ieri venerdì 2 dicembre tra i caselli Marcallo Mesero e Arluno: grave l’automobilista.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente in autostrada, tra i caselli Marcallo Mesero e Arluno. Stando alle informazioni dei vigili del fuoco, all'altezza del chilometro 508 verso le 22.30 di ieri venerdì 2 dicembre un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente: una persona è rimasta gravemente ferita.

Una persona intrappolata nelle lamiere

Subito è scattata la chiamata al 112 che ha fatto intervenire sul posto due squadre dei Vigili del fuoco: sono stati necessari infatti qualche minuti per estrarre la persona dall'auto, rimasta intrappolata nelle lamiere. Subito il trasporto con la massima urgenza all'ospedale San Carlo a Rho, alle porta di Milano. Nelle prossime ore si saprà se la persona, le cui generalità non sono ancora note, sarà fuori pericolo.

Bus tampona un camion: ferito l'autista

Lo scorso 22 novembre un autobus con a borso 20 persone avrebbe tamponato un mezzo pesante. Lo scontro è stato violento: nell'impatto sono rimaste ferite 17 persone. In gravi condizioni l'autista dell'autobus, che avrebbe riportato un trauma all'addome e ferite agli arti inferiori. Dalla ricostruzione di quanto accaduto l'autobus ha tamponato un camion sulla strada provinciale Paullese. I passeggeri non sono stati soccorsi in modo gravi: ferito solo l'autista che però non è in pericolo di vita. Illeso il camionista.

Sul posto sono immediatamente intervenuti l'elisoccorso, due automediche, sei ambulanze, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Per alcuni minuti la strada è stata chiusa per permettere l'arrivo dei soccorsi. A distanza di giorni non è ancora chiaro però il motivo dell'incidente.