Incidente oggi a San Donato Milanese sulla Paullese, autobus tampona tir: 17 feriti, grave autista del pullman Maxi incidente oggi a San Donato Milanese sulla strada Paullese, angolo via Gela. Secondo le primissime ricostruzioni, un autobus con a bordo 20 persone avrebbe tamponato un mezzo pesante. Il bilancio è di 17 feriti: grave l’autista del pullman.

Gravissimo incidente oggi a San Donato Milanese sulla strada Paullese, angolo via Gela. Secondo le primissime ricostruzioni, poco prima di mezzogiorno un autobus con a borso 20 persone avrebbe tamponato un mezzo pesante: il bilancio al momento è di 17 feriti. In gravi condizioni l'autista dell'autobus, che avrebbe riportato un trauma all'addome e ferite agli arti inferiori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti l'elisoccorso, due automediche, sei ambulanze, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Ancora ignota la dinamica dello schianto.

L'autista dell'autobus è in gravi condizioni

Un autobus con a bordo 20 persone, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un mezzo pesante sulla strada provinciale Paullese. Al momento il personale di Areu ha soccorso l'autista dell'autobus che ha riportato trauma addominale e trauma a entrambe le gambe. In corso di valutazione le condizioni degli altri 16 feriti.

Traffico in tilt sulla Paullese all'altezza di San Donato

Al momento il traffico sulla strada è reso difficoltoso dalle operazioni di soccorso. Viabilità bloccata sulla Strada provinciale 415 Paullese nel tratto tra Bolgiano e l'ingresso sulla tangenziale Est di Milano.