Si schiantano con l’auto mentre vanno a scuola: la vittima è il 18enne René Sottocornola È René Sottocornola, il 18enne della Valtellina, che ha perso la vita in un incidente mentre andava a scuola con due suoi amici. Gli altri ragazzi sono gravi, ma non in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

René Sottocornola

Si chiamava René Sottocornola, il 18enne della Valtellina che ha perso la vita nella mattinata di oggi sabato 3 dicembre in un incidente in macchina mentre stava andando a scuola con altri due suoi amici. Tutti erano a bordo di una Panda Fiat quando l'auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è finita contro il muro di una casa.

La giovane vittima era alla guida della macchina. L'amico seduto davanti sul lato passeggero e l'altro era dietro. Stavano andando in direzione Sondrio quando all'altezza del comune di Forcola l'amico alla guida ha perso il controllo dell'auto. La tragedia è avvenuta poco dopo le 7.

Inutili i tentativi per salvare la vita al giovane

Subito è scattata l'allarme. Purtroppo inutili sono stati tutti i tentativi per salvare la vita al giovane 18enne: il giovane è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Lecco. Purtroppo è morto durante il trasporto. Gravi ma non sono in pericolo di vita gli altri due diciottenni. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco perché è stato necessario estrarre dalle lamiere i ragazzi.

Leggi anche Vanno al centro commerciale e lasciano il figlio di due anni chiuso in auto: lo salvano i passanti

Ora tutta Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, piange la morte del 18enne.

Una donna ha perso la vita in un incidente a Milano

Nella serata di ieri venerdì 2 dicembre una donna di 30 anni ha perso la vita mentre stava percorrendo a bordo di un'auto via Melchiorre Gioia, non distante dalla stazione centrale di Milano. L'auto si sarebbe ribaltata. Oltre alla 30enne a bordo c'erano anche altre due persone: due ragazzi di 23 e di 25 anni. Subito è scattato l'allarme al 112 e sul posto si sono precipitati sanitari e forze dell'ordine.