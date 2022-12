Si schiantano con l’auto contro un muro mentre vanno a scuola: muore un 18enne, feriti i due amici Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale: stava andando in macchina a scuola con due amici quando si è schiantato contro il muro di una casa.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 18 anni è morto schiantandosi con l'auto contro il muro di una casa. Il gravissimo incidente è successo verso le 7.20 di questa mattina a Forcola, in provincia di Sondrio. Dalle prime informazioni, il giovane insieme a due amici stava andando a scuola quando è rimasto vittima di un incidente. I giovani erano diretti nel capoluogo di provincia dove frequentano un istituto scolastico.

La dinamica dell'incidente

L'impatto è stato violento: il 18enne era a lato passeggero mentre uno dei due amici alla guida di una Fiat Panda. Per ragioni ancora da capire, sono finiti fuori strada andando a sbattere contro il muro di una abitazione. Tra le prime ipotesi, quella che magari hanno trovato del ghiaccio sulla strada.

Feriti gli altri due passeggeri

Per uno dei tre giovani passeggeri purtroppo non c'è stato più nulla da fare: all'arrivo dei soccorsi le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Nulla sono serviti tutti i tentativi per salvargli la vita, è morto poco dopo. I suoi due amici invece sono stati soccorsi e trasportati in elisoccorso all'ospedale di Lecco, non sono però in pericolo di vita. Ora si cerca di capire con i carabinieri cosa sia successo nel dettaglio.