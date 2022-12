L’auto finisce nel canale, muore a 22 anni Manuel Rota Graziosi: altri tre ragazzi feriti Dopo l’impatto con il guard rail, la Volkswagen Golf si è capovolto ed è finita in un canale a Nembro, in provincia di Bergamo. Gli amici hanno provato ad aiutare Manuel Rota Graziosi che era alla guida, rischiando l’assideramento.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Manuel Rota Graziosi

Non si sa ancora per quale motivo l'auto, una Volkswagen Golf, sia andato all'improvviso fuori strada e, dopo aver sfondato il guard rail, si è capovolta prima di sprofondare nel canale.

È questa la dinamica del tragico incidente, avvenuto a Nembro, in provincia di Bergamo, in cui ha perso la vita Manuel Rota Graziosi, di appena 22 anni, e in cui sono rimasti feriti altri tre ragazzi: una ragazza di 21 anni e due maschi di 22.

La dinamica dell'incidente

Alla guida dell'auto c'era proprio Manuel che stava riportando a casa i suoi amici dopo uno spensierato venerdì sera in compagnia. Verso le due del mattino di sabato 3 dicembre stavano transitando per via Vasvecchio, a Nembro.

All'altezza dell'incrocio con via Camozzi, l'auto ha iniziato a sbandare verso destra e, nell'impatto con il guard rail, si è capovolta, rendo impossibile qualsiasi tipo di frenata. Così l'auto è finita all'interno di un canale.

I tre passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dell'auto e subito hanno cercato di aiutare l'amico che era rimasto intrappolato al posto di guida, rischiando peraltro l’assideramento a causa della temperatura dell’acqua del canale.

Inutili i soccorsi per Manuel Rota Graziosi

Nel frattempo i ragazzi hanno chiamato i soccorsi, che sono subito arrivati sul posto con cinque ambulanze e un'automedica. L'unica ragazza del gruppo è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre i due amici sono stati ricoverati al Bolognini di Seriate e all’Humanitas Gavazzeni.

Non c'è stato, invece, nulla da fare per il 22enne alla guida. Nonostante l'immediato intervento anche dei Vigili del Fuoco per provare a estrarlo dall'auto, oramai era troppo tardi.

Ora l'auto è stata recuperata dal canale, grazie anche all'impiego di una gru. Ma le cause dell'incidente stradale restano ancora da chiarire.