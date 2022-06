Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per martedì 28 e mercoledì 29 giugno: attesi forti temporali Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia per le giornate di domani e mercoledì 29 giugno. Attesi forti temporali.

Allerta meteo gialla per maltempo in Lombardia. Lo ha annunciato la Regione attraverso la diramazione di una nota del Centro funzionale monitoraggio rischi regionale. Per domani mattina sono attesi violenti temporali che possono provocare un rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla a Milano, attesi forti temporali

L'allerta si protrarrà fino alla mattinata di mercoledì 29 giugno. Come riportato da Regione Lombardia, "un nucleo perturbato proveniente dalla Spagna porterà infatti condizioni di instabilità con possibilità di precipitazioni". A Milano saranno osservati speciali i fiumi Lambro e Seveso.

Alberi caduti e danni durante un temporale a Milano

Qualche giorno fa su Milano si è abbattuto un forte temporale, con raffiche di vento a velocità sostenuta, che ha provocato diversi danni in giro per la città. Decine gli alberi caduti che fortunatamente non hanno provocato feriti e altrettanti gli interventi dei vigili del fuoco.

Si stacca un pezzo di una gru in piazza Gae Aulenti

Nei pressi di piazza Gae Aulenti, un pezzo di una gru si è staccato. L'area sottostante è stata fatta evacuare per precauzione. Gli operai hanno aspettato che calasse il vento per poter portare a terra l'estensione del braccio metallico ma non appena hanno provato a calarlo, una nuova raffica di vento forte l'ha fatto sbattere contro i vetri del palazzo in costruzione, il Nido Verticale. Anche in questo caso, comunque, non si sono registrati feriti. Danni anche nel Varesotto.