A Milano sono in arrivo forti temporali: diramata l’allerta gialla per domenica 5 giugno È stata diramata per domani, domenica 5 giugno, un’allerta meteo gialla per forti temporali a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

È allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali: è quanto stabilito dal centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia. La misura avrà inizio nella giornata di domani, domenica 5 giugno. Considerato l'aumento repentino dell'instabilità, il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare eventuali interventi.

Temporali forti, grandine e raffiche di vento

L'instabilità è dovuta al temporaneo indebolimento dell'anticiclone sul Mediterraneo Centrale che a sua volta favorirà il transito sul Nord Italia di un fronte di aria fresca di origine atlantica. Nella mattinata di domani potrebbero esserci rovesci su Alpi e Prealpi occidentali, ma il passaggio cruciale avverrà nel pomeriggio. A causa degli elevati tassi di umidità, bisognerà aspettarsi temporali forti, grandine e forti raffiche di vento.

Dov'è prevista l'allerta meteo

Dalle sei di domani mattina e fino a mezzanotte del sei giugno, ci sarà allerta gialla per i temporali in: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali. La stessa allerta partirà dalle 14 di domani e fino a mezzanotte, in: Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale e Alta Pianura Orientale Dalle 14 di domani e fino a mezzanotte del sei giugno, sarà diramata allerta gialla per rischio idrogeologico in: Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali. Sempre nello stesso orario, ma per vento forte, sarà prevista allerta gialla in: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali.