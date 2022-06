Maltempo in Lombardia, alberi sradicati e decine di interventi: disagi anche sulle linee ferroviarie Il maltempo che ha interessato nelle ultime ore la Lombardia ha provocato diversi danni e disagi per la popolazione.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un violento temporale e forti raffiche di vento – durate solo alcuni minuti – hanno colpito la zona dell'hinterland milanese provocando diversi disagi: sono infatti decine gli interventi che hanno visto impegnati – per alcune ore – i vigili del fuoco. In via Legnano, per esempio, si sono registrati alcuni alberi caduti. Fortunatamente non si sono avuti feriti.

A Milano si stacca il pezzo di una gru

Sempre a Milano, a causa del forte vento, in piazza Gae Aulenti si è staccato il pezzo di una gru. Alcuni operai stavano montando un componente del braccio meccanico quando una folata ne ha provocato una forte oscillazione. Il direttore del cantiere ha quindi ordinato lo stop, aspettando che il vento cessasse mentre però lo stavano calando, un'altra folata l'ha fatto sbalzare. Per precauzione è stata evacuata la zona sottostante.

Il maltempo nella provincia di Varese

Il maltempo non ha interessato solo il territorio del capoluogo meneghino, ma anche altre zone lombarde. In provincia di Varese, per esempio, si sono registrati alcuni danni alla linea ferroviaria Bellinzona – Luino – Gallarate. I disagi hanno riguardato il tratto all'altezza di Pino Tronzano tanto che la circolazione è stata sospesa in attesa dell'intervento dei tecnici svizzeri. Danni anche a Cadero dove si è registrata una frana in Valle Veddasca.

Danni anche nella Bergamasca

Nelle ultime ore, è stata colpita anche la zona della provincia di Bergamo: sono diverse le imprese agricole – già alle prese con la questione siccità – che hanno dovuto fare la conta dei danni. Le raffiche di vento hanno infatti scoperchiato alcune serre e distrutto diversi campi. A Chiuduno, per esempio, sono state rase al suolo le serre dell'azienda I Laghetti di Belussi Roberto. Il titolare ha spiegato che ne sono state distrutte ben sessanta.