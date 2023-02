La moto va a fuoco dopo un incidente con un’auto: gravissimo motociclista 18enne Un motociclista di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe andato a sbattere prima contro un’auto e poi contro un palo. Alla fine la moto ha preso fuoco.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Prima sarebbe andato a sbattere contro un'auto, poi si sarebbe schiantato contro un palo e alla fine la moto avrebbe preso fuoco. È la prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale al loro intervento all'incrocio tra via Bisceglie e via Ferruccio Parri a Milano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, mentre i due equipaggi del 118, un'ambulanza e un'automedica, hanno prestato soccorso al motociclista 18enne. Dopo averlo rianimato, i sanitari lo hanno trasferito in codice rosso al più vicino pronto soccorso, cioè quello di San Carlo.

L'arrivo dei soccorsi e il trasferimento all'ospedale

Stando alle informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), il cuore del ragazzo si è fermato per il grave trauma causato dallo schianto contro la Volskwagen e contro il palo, ancora prima che la moto andasse a fuoco. Gli operatori del 118 non hanno mai smesso di praticargli il massaggio cardiaco, continuato per tutta la durata del viaggio verso l'ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di oggi, mercoledì 15 febbraio. Non sono stati ancora chiariti tutti i dettagli dell'incidente, i rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale. A riportare le conseguenze più gravi è stato proprio il 18enne.

Il 17enne che si è scontrato contro un'auto nel Bergamasco

Solo pochi giorni fa, un altro giovanissimo motociclista è rimasto coinvolto in un incidente. Si tratta di un 17enne che si è scontrato contro un'auto a Gandosso, in provincia di Bergamo.

Il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato poi raggiunto anche dal conducente della vettura contro la quale si è schiantato, ma in codice verde. Anche in questo caso, è da chiarire l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità dei protagonisti.