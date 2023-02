Scontro tra un’auto e una moto: gravissimo un ragazzino di 17 anni Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale: era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravi condizioni il ragazzo di 17 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Gandosso (Bergamo). Il giovane era in sella a una moto e si è scontrato con un'automobile. Anche il conducente del veicolo è stato trasferito in ospedale, ma avrebbe riportato lievi ferite. Le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Considerato che l'incidente si è verificato solo alcune ore fa, sono ancora poche le informazioni circolate. Quel che è certo, è che si è verificato poco dopo le 7.30. Sul portale dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'orario di arrivo dei medici e dei paramedici del 118 è alle 7.37. Gli operatori sanitari del 118, non appena sono arrivati in via Alto Prato con un'ambulanza e un'auto medica, hanno assistito immediatamente l'adolescente.

Il 17enne è stato ricoverato in ospedale in codice rosso

Non è stata diffusa la sua identità e non si sa ancora nulla circa le ferite che ha riportato. I medici però hanno valutato di doverlo portare all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Anche il conducente è stato trasferito in codice verde nello stesso ospedale. Le sue condizioni sono meno gravi rispetto a quelle del 17enne.

I rilievi sono stati invece affidati ai carabinieri del comando provinciale di Bergamo che, attraverso questi, oltre a ricostruire l'esatta dinamica dovranno accertare eventuali responsabilità. In particolare modo se si sia trattato di un errore del 17enne o del conducente, di una manovra azzardata o ancora di un malore.