Incidente sul lavoro a Bergamo, operaio colpito dal tubo di una betoniera: è grave Ancora un grave incidente sul lavoro: questa volta a Bergamo dove un operaio è stato colpito da un tubo di una betoniera. È stato trasferito in codice rosso in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro a Bergamo. Un operaio è stato colpito dal tubo di una betoniera e ha riportato delle gravi ferite. I medici e i paramedici del 118 lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del luogo. Fondamentale sarà capire se siano state rispettate tutte le disposizioni in termini di sicurezza.

L'uomo trasferito d'urgenza all'ospedale di Bergamo

Stando a quanto riportato nella nota diramata dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti a Rondò delle Valli nei pressi di un cantiere stradale. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio delle forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso. I medici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno constato che l'operaio – di cui non si conosce l'età o altre generalità – ha riportato un trauma cranico commotivo. È stato quindi trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

A Cantù, grave un operaio di 30 anni

L'ultimo incidente sul lavoro è avvenuto a Cantù, in provincia di Como. Un operaio di 30 anni è stato trovato sotto una pressa. Anche in questo caso, il 30enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale a causa delle ferite riportate: è stato trovato con un trama alla testa, al volto e al torace e con delle ustioni di secondo grado. Anche in questo caso, le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica.