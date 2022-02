Incidente sul lavoro ad Arese, operaio colpito da lastra d’acciaio: amputate le dita di un piede Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro: gli è caduta una lastra d’acciaio e gli sono state amputate le dita di un piede.

A cura di Ilaria Quattrone

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 febbraio, un operaio è stato colpito da una lastra d'acciaio. È stato trasferito in gravi condizioni in ospedale e gli verranno amputate le dita di un piede. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano: si accerterà che siano state rispettate tutte le norme in tema di sicurezza.

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori del 118 alle 15.24: l'incidente si è verificato in via Guglielmo Marconi al civico 28/4. Lì si trova la sede dell'azienda Automodel. I medici e i paramedici sono intervenuti in codice rosso a bordo di un'automedica e un'ambulanza: hanno trovato un operaio, un uomo di 52 anni, che era stato colpito da uno stampo d'acciaio. E.A. (queste sono le iniziali del suo nome) ha riportato un trauma a una gamba con la conseguente amputazione di tutte le dita del piede e una ferita a un braccio. È stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza.

A Castiglione delle Stiviere, 56enne muore schiacciato da un mezzo agricolo

L'ultimo incidente sul lavoro è avvenuto a Castiglione delle Stiviere, comune in provincia di Mantova, due giorni fa. Un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un mezzo agricolo. Il 56enne era alla guida, quando per cause ancora da accertare dalle forze dell'ordine, è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.