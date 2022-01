Infortunio sul lavoro a Novate Milanese: muore un operaio colpito da un escavatore Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Novate Milanese. Un operaio è deceduto dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore, staccatasi improvvisamente.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Grave infortunio sul lavoro oggi pomeriggio, poco prima delle tre, a Novate Milanese. In un cantiere, un operaio è deceduto dopo essere stato colpito dalla benna, cioè la parte finale, di un escavatore, che si è staccata improvvisamente. L'uomo è morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove era stato trasportato con urgenza. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) i medici e paramedici del 118 intervenuti sul posto avevano trovato l'uomo già in arresto cardiocircolatorio, oltre ad aver riportato anche un grave trauma cranico. Le manovre di rianimazione si sono rivelate purtroppo inutili. È stato visitato anche un collega di 64 anni che ha avuto un malore anche se non è stato direttamente coinvolto nell'infortunio traumatico. Sul posto erano intervenute due ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ora spetterà a loro stabilire l'esatta dinamica dell'incidente oltre ad eventuali responsabilità.

Altro grave infortunio in Lombardia

Purtroppo quello avvenuto oggi, lunedì 10 gennaio, a Novate Milanese, non è l'unico infortunio sul lavoro avvenuto nel primo mese del 2022 in Lombardia. Solo qualche giorno fa infatti, il 5 gennaio, un uomo di 42 anni infatti è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un bancale pesante mentre era al lavoro in azienda. L'incidente era avvenuto a Ornago, in provincia di Monza Brianza. Subito era scattato l'allarme da parte degli altri colleghi che avevano prontamente chiamato i soccorsi: sul posto si erano precipitati i sanitari con l'elisoccorso e anche con l'ambulanza.